Николас Отаменди может пропустить матч Россия - Аргентина

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Николас Отаменди может пропустить товарищеский матч против команды России, сообщает As. 29-летний игрок получил повреждение руки. Отмечается, что Отаменди отправится в расположение национальной команды, однако его участие в игре находится под вопросом.

Ранее стало известно, что из-за травм с россиянами не смогут сыграть защитник "Севильи" Габриэль Меркадо и полузащитник "Милана" Лукас Билья.

Напомним, что Аргентина сыграет с Россией 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Месси, три зенитовца и еще 22 игрока включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией