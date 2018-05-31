Никлас Зюле: "Игра с Австрией - важнейшая проверка для сборной Германии"

Защитник сборной Германии Никлас Зюле поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Австрии.

- Я приехал немного позже из-за финала Кубка Германии. Я почувствовал, что парни в хорошей форме. Нам (другим игрокам, прибывшим позднее, - прим. "СЭ") потребовалось некоторое время, чтобы войти в ритм. Однако теперь мы все на хорошем уровне, - цитирует футболиста официальная группа сборной Германии Вконтакте. - Матч со сборной Австрии - это важнейшая проверка для всей команды. У Австрии очень хорошая сборная. Мы усердно трудимся, и поэтому, наверное, будем немного уставшими, но мы должны работать как команда. Каждый хочет показать себя, чтобы попасть на чемпионат мира.

Матч Австрия - Германия состоится 2 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.

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