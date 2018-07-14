Никита Высоцкий: "Чемпионом станет Франция, а бронзу возьмет Бельгия"

Актер театра и кино Никита Высоцкий в разговоре с "СЭ" поделился своими ожиданиями от двух заключительных матчей чемпионата мира-2018​: матча за бронзовые медали и финала турнира.

– Мои прогнозы по ходу турнира не очень сбываются, поэтому не стоит их расценивать как истину, но я верю, что Франция победит Хорватию, а Бельгия одолеет Англию, – сказал Высоцкий.

– Почему Бельгия окажется сильнее Англии?

– Потому что у англичан была тяжёлая игра с хорватами, к тому же ещё и на день позже, чем у соперника в матче за третье место. Да, бельгийцы тоже провели непростую встречу с французами, но это скорее был тягомотный матч, а у Англии был физически изматывающий. К тому же, Бельгия мне симпатична с самого начала турнира. Англичане, на мой взгляд, выйдут на поле расстроенными тем, что не сумели выйти в финал, а бельгийцы сыграют с принципиальным желанием взять медали.

– Почему Хорватия уступит Франции золото?

– Хорватам, как и англичанам, полуфинальный матч тоже не пошел на пользу в плане физического состояния. Вообще, Хорватия, по сути, провела в плей-офф 4 матча, а не 3, если учитывать дополнительное время. У Франции же есть классная команда и запредельная мотивация стать чемпионом, оступиться в игре с таким соперником французы себе не позволят. Если Хорватия победит, это будет чудом. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Бельгия – Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 18.00 (время московское)

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