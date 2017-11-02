Никита Симонян примет участие в жеребьевке группового турнира ЧМ-2018

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян примет участие в жеребьевке группового турнира чемпионата мира 2018 года, сообщает пресс-служба ФИФА. Он стал одним из восьми ассистентов жеребьевки.

– Финальная жеребьевка – важнейшее событие на пути к чемпионату мира, и тренеры всех 32 национальных сборных, и болельщики с нетерпением будут ждать, кто в какую группу попадет. Поэтому я хочу пожелать всем им удачи, – сказал Симонян. – А выбор Кремлевского дворца как места действия говорит о престиже чемпионата мира по футболу и уважении к ФИФА и национальным футбольным федерациям со стороны России.

Жеребьевка мирового первенства состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Ее слоганом станет фраза: "Смотри, как сойдутся звезды".

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.

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