Никита Симонян примет участие в жеребьевке группового турнира ЧМ-2018

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян примет участие в жеребьевке группового турнира чемпионата мира 2018 года, сообщает пресс-служба ФИФА. Он стал одним из восьми ассистентов жеребьевки.
– Финальная жеребьевка – важнейшее событие на пути к чемпионату мира, и тренеры всех 32 национальных сборных, и болельщики с нетерпением будут ждать, кто в какую группу попадет. Поэтому я хочу пожелать всем им удачи, – сказал Симонян. – А выбор Кремлевского дворца как места действия говорит о престиже чемпионата мира по футболу и уважении к ФИФА и национальным футбольным федерациям со стороны России.
Жеребьевка мирового первенства состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Ее слоганом станет фраза: "Смотри, как сойдутся звезды".
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.
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Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=11/news=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D0%BC-2018-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0