Никита Симонян не увидел возможных последствий для ЧМ после обвинений Великобритании

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян призвал дождаться заявления Футбольной ассоциации Англии в ситуации с возможным бойкотом английской команды чемпионата мира-2018. Симонян также добавил, что в случае отказа от участия Англии, Польши, Японии и Австралии - турнир не станет слабее.

– Совсем недавно они говорили, что спорт вне политики, а сейчас опять лезут, – цитирует "Интерфакс" Симоняна. – Если откажутся Англия, вслед за ними Польша, Япония, Австралия – слабее от этого ЧМ не станет, их места, вероятно, займут те, кто заняли в подгруппах вторые места.

Отказ от участия в ЧМ может грозить отказавшейся стране пропуском следующего чемпионата. Однако призываю дождаться заявления Футбольной ассоциации Англии, поскольку пока мы слышим только заявления Мэй и министра иностранных дел.

Любые обвинения должны быть обоснованы. Во-первых, докажите. Сейчас это все голословно. И могу сослаться на официального представителя МИД РФ Марию Захарову – расскажите, как Березовский умер, странной смертью. Конечно, это провокация. На их территории, а валят на нас. Пусть разберутся.

Напомним, что 6 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Англия может отказаться от поездки на турнир в России из-за российского следа в деле Скрипаля. Экс-сотрудник ГРУ был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России. 4 марта 66-летний бывший полковник был госпитализирован в критическом состоянии вместе с 33-летней дочерью Юлией после того, как они были найдены без сознания в торговом центре со следами отравления. Позже британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями.