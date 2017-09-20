Никита Симонян: "Избрание Сорокина в совет ФИФА говорит об уважении к российскому футболу"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что избрание генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина в совет ФИФА свидетельствует об авторитете отечественного футбола. По его словам, это решение важно и для чемпионата мира, который в 2018 году пройдет в РФ.

- Алексей Леонидович заслуживает быть в этом совете, это блестящий во всех отношениях организатор, который немало сделал, чтобы Россия получила чемпионат мира, - цитирует ТАСС Симоняна. - Я его поздравляю, это важно и для чемпионата мира, поскольку Сорокин является генеральным директором оргкомитета турнира. Для России это постоянство, потому что раньше были Вячеслав Иванович Колосков, Виталий Леонтьевич Мутко, а теперь - Алексей Леонидович. Это говорит об авторитете российского футбола и нашей организации.

Напомним, выборы в совет ФИФА состоялись 20 сентября на внеочередном конгрессе УЕФА. Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете международной организации от Европы. Срок его полномочий продлится до 2021 года.