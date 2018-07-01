Никита Симонян: "Игнашевич цементирует оборону. Он очень мудрый игрок"

Вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что сборная Испании сама виновата в поражении от России в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 3:4 по пенальти).

- Наши ребята выстояли против такой команды. Ведь это очень тяжело, когда тебя все время оставляют без мяча, но они выдержали, - сказал Симонян. - Игорь Акинфеев как был лидером сборной, так им и остался. И бесспорно наш ветеран - Сергей Игнашевич: он цементирует оборону, очень мудрый игрок. Ну и в общем победу заслужили все ребята. Испанцы сами виноваты в своем поражении. (Сергей ЕГОРОВ)

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