Никита Симонян: "Хорватам по силам сотворить историю"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что сборная Франции является фаворитом финала чемпионата мира, в котором ей предстоит встретиться с Хорватией. По его мнению опыт главного тренера "трехцветных" Дидье Дешама, который 20 лет назад стал чемпионом мира, может помочь его команде.

- Если говорить о фаворите финала чемпионата мира по футболу, то некоторое преимущество имеет сборная Франции, так как у них на стадии плей-офф не было матчей с дополнительным временем, тогда как хорваты все матчи этой стадии отыграли с ним, - цитирует ТАСС Симоняна. - Вопрос заключается в том, хватит ли сборной Хорватии времени для восстановления к финальному матчу. На мой взгляд, хорватам по силам сотворить историю.

Очень символично, что 20 лет назад французы и хорваты уже играли в полуфинале чемпионата мира во Франции (французы выиграли со счетом 2:1. - Прим. "СЭ"), это добавляет особой интриги матчу, - продолжил он. - Франция все же имеет небольшое преимущество. И, конечно же, у них есть Дидье Дешам, который сам был чемпионом мира в составе сборной Франции и настроен привести команду к чемпионству.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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