Никита Симонян: "Хочется, чтобы ЧМ дал новую звезду. А то все время Месси и Роналду"

Бывший игрок сборной СССР, первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил надежду, что чемпионат мира-2018 откроет новую звезду мирового футбола. Симонян примет участие в жеребьевке ЧМ-2018, которая пройдет 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце.

- Хочется, чтобы на чемпионате мира засверкала новая мировая звезда, - сказал Симонян. - Потому что пока все время соревнуются только два игрока между собой – Месси и Криштиану Роналду. Если вспомнить, именно на чемпионате мира в 1958 году засверкала звезда Пеле, которому тогда не было еще 18 лет. По сей день идет дискуссия, кто был сильнее – Пеле или Марадона.

Кстати, очень тепло общался с Пеле, когда он приезжал в Россию. К сожалению, он перенес операцию на шейке бедра. Он меня удивил: говорит, что я нанес ему травму. Я удивился, как я мог нанести ему травму, играя в нападении! По его словам я пришел в свою штрафную площадку и нанес ему травму. Что же, для меня это историческое событие: нанес травму самому Пеле! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)