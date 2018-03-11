Никита Симонян: "Британцы кричали, что спорт вне политики, а сейчас сами устроили из спорта политику"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что власти Великобритании стал противоречить сами себе, смешав спорт и политику, после сообщений о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как утверждает The Times, к бойкоту могут присоединиться такие страны, как Австралия, Польша и Япония.

– Они в свое время кричали, что спорт вне политики, – цитирует RT Симоняна. – А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться.

Ранее глава МИД Борис Джонсон заявил, что сборная Англии может отказаться от поездки на чемпионат мира. Однако в случае бойкота ЧМ-2018 в России Англия может быть отстранена от чемпионата мира-2022 в Катаре

Англия приедет на ЧМ-2018. Бойкота не будет! //

Дикость. Реакция России на заявление Джонсона о бойкоте ЧМ-2018