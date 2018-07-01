Никита Михалков о победе России над Испанией: "Для русского человека мотивация намного важнее, чем каждодневная рутина"

Известный кинорежиссер и актер Никита Михалков заявил, что не сомневался в победе сборной России над Испанией (1:1, по пен. 4:3) в матче 18 финала чемпионата мира.

- Я был убежден в нашей победе, как и многие россияне - для русского человека мотивация намного важнее, чем каждодневная рутинная работа, - цитирует ТАСС Михалкова. - Я думаю, что наша победа во многом мотивирована проигрышем уругвайцам (0:3), который остудил наш пыл после побед над сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Я совершенно убежден, что вся страна уверена в том, что наша команда выходила на поле с ощущением, что она может все. Это не значит, что это правда, потому что есть команды, которые намного сильнее нашей. Но я думаю, что это вкус победы, это ощущение того, что мы можем, дает силы, энергию и надежд.