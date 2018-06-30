Никита Крюков: "Франция - реальный претендент на золото"

Олимпийский чемпион-2010 по лыжным гонкам Никита Крюков восхищен игрой сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Аргентины (4:3). Французы вышли в четвертьфинал, где встретятся с победителем матча Уругвай - Португалия.

"Ай да 1/8! То ли еще будет! Вот это игра! Вот это команда Франция, вы реальные претенденты на золото! Что вы творите, это зрелище, от которого тяжело оторваться! Аргентина ничего не смогла сделать, она смотрелась слабее, но 3 мяча которые она забила, были каждый раз вдохновением и надеждой что все получится. Ждем соперника Франции", - написал Крюков в Инстаграме.