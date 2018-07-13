Ники Джем: "Представлю в финале латинские сборные, которые вылетели"

Певец Ники Джем, который выступит перед финалом чемпионата мира в "Лужниках", отметил, что очень волнуется. Он, а также Уилл Смит и Эра Истрефи, исполнят официальную песню турнира в России Live it Up.

– Волнуюсь так, что аж трясет! Но мой друг Уилл Смит как икона актерского мира меня поддержит. В России я всего второй день, но уже чувствую, как здесь круто. Мы выложимся в воскресенье по полной. У меня ведь латинские корни (его отец пуэрториканец, а мать доминиканка – Прим. "СЭ"). И раз уж все латиноамериканские сборные вылетели, я постараюсь достойно их представить! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)

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