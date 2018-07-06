Нигматуллин пообещал провести диджейский сет в кокошнике в случае победы России над Хорватией

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин пообещал провести диджейский сет в кокошнике и форме национальной команды в случае победы россиян над Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Нигматуллин после завершения карьеры футболиста стал диджеем.

"Если Россия выиграет у сборной Хорватии, то я сыграю свой Dj-сет в майке сборной и кокошнике", - написал Нигматуллин в Твиттере.

Если Россия выиграет у сборной Хорватии, то я сыграю свой Dj-сет в майке сборной и кокошнике.



А что вы сделаете, если Россия обыграет Хорватию?#DjRuslanNigmatullin #WorldCup pic.twitter.com/3jRfMzO818 – ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 6 июля 2018 г.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь