Нигматуллин о победе сборной России: "Команда безболезненно перестроится после потери Дзагоева"

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился с "СЭ" своими впечатлениями от победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия ЧМ-2018.

- Игра мне понравилась. Начало было тяжелым, но практически сразу стала заметной разница в классе, гол был вопросом времени, - заявил Нигматуллин. - С одной стороны, жаль, что выбыл Дзагоев, но выход Черышева положительно сказался на игре сборной, Денис забил два великолепных гола. Аравия вообще ничего не создала.

- Травма Дзагоева – катастрофа для сборной?

- Как показал матч, сборная удачно перестроилась. Дзагоев – яркий игрок, но, к сожалению, очень подверженный травмам. Думаю, что команда Черчесова сможет безболезненно пережить потерю Алана.

- Как оцените игру Головина сегодня?

- Головин – наша восходящая звезда, сегодня забил красивый гол со штрафного и создавал моменты партнерам. Очень хочу, чтобы он продолжал прогрессировать. Хочу отметить и всех остальных футболистов команды, все сегодня хорошо сыграли, Газинский забил важный мяч в самом начале встречи. Смолов немного выпадал, Дзюба его заменил и тут же забил. Такое выступление Смолова, на мой взгляд, связано с тем, что Федор немного выпал из тактической схемы.

- Не стоит ли опасаться переоценки способностей нашей сборной?

- Сегодня вечером сборной можно порадоваться победе, отметить стаканом кефира на базе в Новогорске и с завтрашнего дня планомерно готовиться к матчу с Египтом, который будет 19 июня. То, что сборная России сегодня бежала, дает надежду, что подготовка к турниру была спланирована правильно и задача вывести команду на пик к ЧМ выполнена.

- Своей победой Черчесов все доказал своим хэйтерам?

- Задача Черчесова – не затыкать хэйтеров, а приносить радость в каждый дом, что он и сделал сегодня. Он в силах принести еще больше радости, для этого нужно положительно сыграть в следующих матчах. (Иван ТОРОПЦЕВ)