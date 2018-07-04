Нигерийская болельщица родила в Москве сына, которого назвала Ваней

Нигерийская болельщица Олабимтан Абиодун после матча группового турнира чемпионата мира против Аргентины (1:2) родила мальчика, которого назвала Ваней.

Беременная Олабимтан трансляцию из Санкт-Петербурга смотрела в Москве, до родов ей оставался месяц. Но гол аргентинца Маркоса Рохо заставил ее переживать так, что организм не выдержал. Роды прошли в Боткинской больнице.

- Я не ожидала, что это произойдет. Сначала я очень испугалась, потому что роды начались раньше срока. Но когда родила, я была безумно счастлива и благодарна русским врачам, они с такой любовью ко мне отнеслись, - цитирует женщину vesti.ru.

Как отмечается, маленький Ваня вместе с мамой задержатся в России до 15 июля, домой улетят только после финального матча.

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