Нигерийцы рассчитывают, что их поддержат российские болельщики

Капитан сборной Нигерии Джон Оби Микел рассказал, что футболисты команды надеются на поддержку российских болельщиков на чемпионате мира-2018.

- Ахмед Муса играл здесь долгое время, потом он ушел и теперь снова вернулся. Я считаю, это нам очень поможет, может быть, большее число болельщиков будут нас поддерживать, - цитирует ТАСС Микела. - Все может оказаться плюсом на этом турнире, каждая маленькая деталь, мы надеемся использовать их для своей выгоды. Мы с нетерпением ждем, мы знаем, что это будет потрясающий турнир, я надеюсь, болельщики будут приходить и поддерживать команды.

Напомним, нигерийцы сыграют в группе D, где встретятся с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).

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