Нигерия вышла на ЧМ-2018

Сборная Нигерии вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. В матче отборочного турнира нигерийцы с минимальным счетом победили Замбию и стали победителями группы за тур до конца.

В составе замбийцев на поле выходили Фэшн Сакала из "Спартака", Стоппила Сунзу из тульского "Арсенала" и бывший игрок "Урала" Чисамба Лунгу. У нигерийцев в запасе остался экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса.

Нигерия стала 12-м участником финальной стадии чемпионата мира и первым - от Африки. Ранее на ЧМ-2018 попали Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия и Япония.

В другом матче группы Камерун обыграл Алжир. За алжирцев 90 минут отыграл экс-голкипер "Крыльев Советов" Раис М'Боли. Обе команды досрочно лишились шансов на попадание на ЧМ-2018.

Нигерия с 1994 года пропустила только один чемпионат мира - в 2006 году.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

Группа B

Нигерия - Замбия - 1:0 (0:0)

Гол: Ивоби, 70.

Камерун - Алжир - 2:0 (1:0)

Голы: Н'Джие, 25 (1:0) Пангоп, 89 (2:0).

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