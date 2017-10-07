Нигерия вышла на ЧМ-2018

Сборная Нигерии вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. В матче отборочного турнира нигерийцы с минимальным счетом победили Замбию и стали победителями группы за тур до конца.
В составе замбийцев на поле выходили Фэшн Сакала из "Спартака", Стоппила Сунзу из тульского "Арсенала" и бывший игрок "Урала" Чисамба Лунгу. У нигерийцев в запасе остался экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса.
Нигерия стала 12-м участником финальной стадии чемпионата мира и первым - от Африки. Ранее на ЧМ-2018 попали Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия и Япония.
В другом матче группы Камерун обыграл Алжир. За алжирцев 90 минут отыграл экс-голкипер "Крыльев Советов" Раис М'Боли. Обе команды досрочно лишились шансов на попадание на ЧМ-2018.
Нигерия с 1994 года пропустила только один чемпионат мира - в 2006 году.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
Группа B
Нигерия - Замбия - 1:0 (0:0)
Гол: Ивоби, 70.
Камерун - Алжир - 2:0 (1:0)
Голы: Н'Джие, 25 (1:0) Пангоп, 89 (2:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/
- Сборная России (футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Камеруна (футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Алжира (футбол)
- Раис М`Боли
- Сборная Саудовской Аравии
- Чисамба Лунгу
- сборная Замбии
- Ахмед Муса
- Стоппила Сунзу
- Фэшн Сакала
Thomas_Boy_
Камерун не нужен.
21:13