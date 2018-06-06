Нигерия с Идову проиграла Чехии с Сухи

Нигерия уступила Чехии в товарищеском матче - 0:1. В составе нигерийцев на поле появился защитник "Амкара" и уроженец Санкт-Петербурга Брайн Идову. За чехов 90 минут отыграл бывший защитник "Спартака" Марек Сухи.

Товарищеский матч

Нигерия - Чехия - 0:1 (0:1)

Гол: Калас, 25.

Нигерия: Узохо, Балогун, Идову (Эчиеджиле, 69), Шеху (Эбуэхи, 45), Трост-Эконг, Оби Микел (Ихеаначо, 80), Огу, Ндиди, Игало (Сими, 69), Моузес (Муса, 79), Ивоби.

Чехия: Вацлик (Павленка, 45), Сухи, Калас, Югас, Цоуфал, Хушбауэр (Хоржава, 65), Шурал (Копиц, 84), Янкто (Боржил, 79), Соучек (Травник, 65), Барак, Шик (Крменчик, 69).

Судья: Вайнбергер (Австрия).