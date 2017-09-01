Нигерия разгромила Камерун и близка к выходу на ЧМ-2018

Сборная Нигерии разгромила Камерун в матче 3-го раунда отборочного турнира ЧМ-2018 в Африке. "Орлы" близки к тому, чтобы стать первой африканской командой, которая обеспечит себе место в финальной стадии. При определенном раскладе (ничья Замбии с Алжиром и победа в октябре над Замбией) подопечные немца Гернота Рора могут стать недосягаемыми для соперника уже в следующем туре.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа B

Нигерия - Камерун - 4:0 (2:0)

Голы: Игало, 29 (1:0). Оби Микел, 42 (2:0). Мозес, 55 (3:0). Ихеаначо, 76 (4:0).