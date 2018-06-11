Нигерия летит в Россию в крутейших костюмах с крыльями. Фото

Сборная Нигерии отправилась в Россию на чемпионат мира-2018 в эффектных белых нарядах. Спонсор пошил для национальной команды костюмы, стилизованные под парадное западноафриканское одеяние агбада.

На груди у нигерийцев изображен рисунок, напоминающий крылья. По всей видимости, это должно напоминать о прозвище команды - "суперорлы".

Сборная Нигерии на турнире в России сыграет в группе D, где ее соперниками будут Хорватия (16 июня, Калининград), Исландия (22 июня, Волгоград) и Аргентина (26 июня, Санкт-Петербург).

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу