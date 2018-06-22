Нигерия - Исландия: Рагнар Сигурдссон снова сыграет с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Исландии на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Нигерии. Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон начнет игру с первых минут. Еще два его одноклубника - Сверрир Ингасон и Бьорн Сигурдарсон - остались в запасе.

Халльдорссон - Севарссон, Ауднасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон - Гисласон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон, Бьяднасон - Финнбогасон, Бедварссон.

Матч Нигерия - Исландия состоится в Волгограде, начало - в 18.00 по московскому времени.

Нигерия - Исландия: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)