Нигерия - Исландия: прогноз букмекеров

В пятницу, 22 июня, в Волгограде пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Нигерии и Исландии сыграют на стадионе "Волгоград Арена". Начало встречи – 18.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Нигерии на победу с коэффициентом 2,95, на ничью – 3,01, а успех Исландии – 2,64.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Нигерия – Исландия: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь