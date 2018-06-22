Нигерия - Исландия: Идову и Муса играют с первых минут

Стал известен состав сборной Нигерии на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Исландии. С первых минут на поле появится уроженец Санкт-Петербурга, защитник "Амкара" Брайн Идову, а также форвард Ахмед Муса, который в минувшем сезоне играл на правах аренды в ЦСКА.

Стартовый состав нигерийцев: Узохо, Омеруо, Эконг, Балоган, Идову, Мозес, Оби Микел, Ндиди, Этебо, Муса, Ихеаначо.

Нигерия - Исландия: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)