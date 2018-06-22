Нигерия - Исландия: Дубль Мусы принес африканцам победу на ЧМ-2018

Сборная Нигерии победила Исландию в матче группового турнира чемпионата мира-2018 - 2:0. Дубль в составе нигерийцев оформил форвард Ахмед Муса, который в минувшем сезоне на правах аренды выступал в ЦСКА. С четырьмя голами он стал лучшим бомбардиром Нигерии в истории чемпионатов мира (еще два гола он забил на ЧМ-2014).

Также за Нигерию в первом тайме сыграл уроженец Санкт-Петербурга и экс-защитник "Амкара" Брайн Идову. Он получил желтую карточку и в перерыве был заменен.

В составе сборной Исландии на поле появились три футболиста "Ростова": Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон и Бьорн Сигурдарсон.

В концовке встречи Гильфи Сигурдссон не забил пенальти.

Поражение Исландии улучшает шансы Аргентины на выход из группы после ничьей с исландцами (1:1) и разгрома от Хорватии (0:3).

Чемпионат мира-2018

Группа D

Нигерия - Исландия - 2:0 (0:0)

Голы: Муса, 49 (1:0). Муса, 75 (2:0).

Нереализованный пенальти: Г.Сигурдссон (Исландия), 83 (мимо)

Нигерия: Узохо, Балогун, Омеруо, Трост-Эконг, Моузес, Оби Микел, Ндиди, Этебо (Ивоби, 90), Идову (Эбуэхи, 46), Муса, Ихеаначо (Игало, 85).

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон (Ингасон, 65), Ауднасон, Магнуссон, Гисласон, Г.Сигурдссон, Гюннарссон (А.Скуласон, 87), Бьяднасон, Финнбогасон, Бедварссон (Сигурдарсон, 71).

Предупреждение: Идову, 44.

Судьи: КОНГЕР. Лаунт (все Новая Зеландия), Макасини (Тонга).

ВАР: Иррати (Италия). Гиль (Польша), Ди Либераторе, Рокки (все Италия).

22 июня. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь