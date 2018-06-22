Нигерия – Исландия: арбитр не увидел фол африканца. Ошибку судьи исправил ВАР

На 80-й минуте матча чемпионата мира Нигерия - Исландия ошибся арбитр Мэтт Конгер.

Новозеландец не увидел, что Тайрон Эбуэхи в своей штрафной ударил Альфреда Финнбогасона сзади в область икроножной мышцы правой ноги и сбил его. Не помог судье и первый ассистент Саймон Лаунт.

Тогда вмешался видеоарбитр Массимилиано Иррати, предложивший Конгеру посмотреть видеозапись. В итоге рефери исправил свою ошибку и назначил 11-метровый в ворота Нигерии. (Александр БОБРОВ)

80-я минута матча Нигерия - Исландия.

80-я минута матча Нигерия - Исландия.

80-я минута матча Нигерия - Исландия.

80-я минута матча Нигерия - Исландия.

80-я минута матча Нигерия - Исландия.

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