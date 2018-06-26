Нигерия – Аргентина: трансляция – 21.00, видео

Во вторнику, 26 июня, Аргентина проведет главный для себя матч на чемпионате мира в России. Соперник – Нигерия. На кону – выход в плей-офф. Не смотря на неудачный старт, команда Лионеля Месси по-прежнему сохраняет шансы на 1/8 финала ЧМ. Встреча состоится на "Санкт-Петербург Арене" начнется в 21.00 по московскому времени. В это же время начнется матч Исландия – Хорватия. Если первая команда победит, то аргентинцам уже не поможет ничего.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Нигерия – Аргентина. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Нигерия – Аргентина.

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