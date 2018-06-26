Нигерия - Аргентина: составы команд. Идову и Муса - в "старте", аргентинцы поменяли вратаря

Стали известны составы Нигерии и Аргентины на матч группового турнира чемпионата мира-2018. С первых минут в составе африканцев появится уроженец и бывший игрок "Амкара" Брайн Идову, а также экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса. За Аргентину с первых минут сыграет бывший защитник "Спартака" Маркос Рохо.
Отметим также, что место в воротах сборной Аргентины займет Франко Армани. В первых двух играх (1:1 с Исландией и 0:3 с Хорватией) ворота защищал Вилли Кабальеро. Всего аргентинцы сделали шесть перестановок по сравнению с игрой против хорватов.
Нигерия: Узохо, Идову, Эконг, Балогун, Омеруо, Ндиди, Этебо, Оби Микел, Муса, Мозес, Ихеаначо.
Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Банега, Ди Мария, Перес, Игуаин, Месси.
Нигерия - Аргентина, Исландия - Хорватия: чемпионат мира, 26 июня 2018, анонс, прогноз
Нигерия - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.00 (время московское)
- Амкар
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Маркос Рохо
- Ахмед Муса
- Брайн Идову