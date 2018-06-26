Нигерия - Аргентина: составы команд. Идову и Муса - в "старте", аргентинцы поменяли вратаря

Стали известны составы Нигерии и Аргентины на матч группового турнира чемпионата мира-2018. С первых минут в составе африканцев появится уроженец и бывший игрок "Амкара" Брайн Идову, а также экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса. За Аргентину с первых минут сыграет бывший защитник "Спартака" Маркос Рохо.

Отметим также, что место в воротах сборной Аргентины займет Франко Армани. В первых двух играх (1:1 с Исландией и 0:3 с Хорватией) ворота защищал Вилли Кабальеро. Всего аргентинцы сделали шесть перестановок по сравнению с игрой против хорватов.

Нигерия: Узохо, Идову, Эконг, Балогун, Омеруо, Ндиди, Этебо, Оби Микел, Муса, Мозес, Ихеаначо.

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Банега, Ди Мария, Перес, Игуаин, Месси.

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