Нигерия - Аргентина: Рохо забил нигерийцам победный гол. На втором ЧМ подряд

Защитник сборной Аргентины Маркос Рохо забил победный мяч в ворота Аргентины в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Нигерии (2:1). Экс-игрок "Спартака" уже второй чемпионат мира подряд забивает нигерийцам победный мяч. Четыре года назад в Бразилии он установил окончательный счет также в заключительном туре группового турнира - 3:2.

Впрочем, по итогам той встречи обе команды пробились в плей-офф турнира. На ЧМ-2018 победа принесла Аргентине выход в 1/8 финала, а нигерийцы финишировали в группе третьими и не попали в плей-офф.