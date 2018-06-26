Нигерия – Аргентина: прямая трансляция – в 21.00 (видео)

Сегодня, 26 июля, сборные Аргентины и Нигерии проведут ключевую игру в группе D чемпионата мира. Обе команды все еще претендуют на 1/8 финала. Но также на эту стадию претендует Исландия, которая сыграет с Хорватией, обеспечившей уже себе плей-офф. Также в этом квартете сегодня будет жаркий вечер. Поединок Аргентины и Нигерии состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Нигерия – Аргентина. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Нигерия – Аргентина.

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