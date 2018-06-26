Нигерия - Аргентина: прогноз букмекеров

Во вторник, 26 июня, в Санкт-Петербурге пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Нигерии и Аргентины сыграют на стадионе "Санкт-Петербург". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Нигерии на победу с коэффициентом 6,50, на ничью – 4,41, а успех Аргентины – 1,55.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Нигерия – Аргентина: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь