Нигерия - Аргентина: Маскерано играет с окровавленным лицом

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано продолжает матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Нигерии с окровавленным лицом. По правилам ФИФА любой игрок с кровоточащей раной должен покинуть поле и не возвращаться до остановки кровотечения.

Игра с Нигерией - 146-я для Хавьера Маскерано в сборной Аргентины, он лидер национальной команды по этому показателю.