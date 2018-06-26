Нигерия - Аргентина: Маскерано играет с окровавленным лицом

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано продолжает матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Нигерии с окровавленным лицом. По правилам ФИФА любой игрок с кровоточащей раной должен покинуть поле и не возвращаться до остановки кровотечения.
Игра с Нигерией - 146-я для Хавьера Маскерано в сборной Аргентины, он лидер национальной команды по этому показателю.
#ЧМ2018 Маскерано играет с окровавленным лицом. А так можно? pic.twitter.com/Ty4k3VmZgm– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 26 июня 2018 г.