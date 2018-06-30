Нголо Канте: "Мбаппе провел потрясающий матч"

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Франция - Аргентина (4:3) похвалил форварда Кильяна Мбаппе. Нападающий оформил дубль и был признан лучшим игрокм встречи.

- Был отличный матч, мы здорово сыграли в такой важной игре и с таким сильным соперником, как Аргентина, - сказал Канте.

- Насколько важен для команды Мбаппе?

- Он провел потрясающий матч, поучаствовал в трех голах. Это футболист, который может сделать результат из ничего, но хотелось бы отметить командное выступление. Мы все сыграли отлично.

- Португалия или Уругвай? Кого хотите в четвртьфинале?

- Без разницы. Это будет интересный матч в любом случае.Нам остается только ждать. (Ярослав СУСОВ)