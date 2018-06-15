Н'Голо Канте: "Хотим показать свой максимум за сборную Франции"

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте заявил, что с нетерпением ждет начала чемпионата мира для своей команды, а также отметил, что игроки хотят показать свои лучшие качества.

- Это чемпионат мира, все в мире смотрят его, и мы хотим показать свой максимум за Францию. Выступления за сборную Франции отличаются от игры на клубном уровне, и об этом я всегда мечтал, - цитирует официальный сайт "Челси" Канте. - Я очень горд тем, что выступаю за свою страну, и для меня каждый раз честь – надевать футболку сборной. Я оглядываюсь на то, откуда я пришел, и счастье переполняет меня, ведь я играю за "Челси" и сборную Франции. У нас сложная группа, и легко нам не будет, однако мы уверены в себе. И Дания, и Перу, и Австралия захотят усложнить нам жизнь, и мы должны быть готовы к каждой игре.

Французы сыграют в группе С с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, "Лужники").