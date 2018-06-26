Н'Голо Канте: "Главное, что Франция прошла дальше с первого места"

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте отметил, что его команда выполнила главную задачу в матче групппового турнира чемпионата мира-2018 против Дании - вышла из группы с первого места. Игра стала первой на ЧМ-2018, завершившейся нулевой ничьей, Канте признан лучшим игроком встречи.

- Главное, чего мы хотели - пройти дальше с первого места, - цитирует официальный сайт ФИФА Канте. - И это то, чего мы добились. Сложно было найти слабые стороны в датской обороне. Но в итоге мы именно там, где и хотели.