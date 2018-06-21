Н'Голо Канте: "Для сборной Франции очень важно выиграть у Перу"

Полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте отметил важность матча второго тура чемпионата мира против команды Перу. Игра пройдет 21 июня, начало – в 18.00 мск.
- Для меня главное – это чтобы команда добилась победы, - цитирует официальный сайт ФИФА Канте. – Нам очень важно заработать в предстоящей встрече три очка. Мы потратили много сил для того, чтобы попасть на чемпионат мира. Сейчас я ощущаю большую гордость. Приехать в России на этот чемпионат мира было крайне приятно.
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Сборная России на чемпионате мира по футболу