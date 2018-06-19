Неймара беспокоит прооперированная нога. Но завтра он будет тренироваться

Нападающий сборной Бразилии Неймар испытывает болезненные ощущения в прооперированной правой ноге, сообщает портал Globo. 26-летний бразилец подвергся хирургическому вмешательству у себя на родине 3 марта после того, как получил травму в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0).

Сегодня он досрочно завершил тренировку и покинул ее вместе с физиотерапевтом команды. А ранее пропустил занятие после стартового матча группового турнира чемпионата мира-2018 со Швейцарией (1:1).

Сообщается, что Неймар возобновит тренировки завтра.

Бразилия выступает в группе E. Ей предстоит встретиться с командами Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, "Спартак").