23:28 17 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Неймар заработал 10 штрафных


В матче против сборной Швейцарии (1:1) Неймар заставил соперников 10 раз нарушить правила. Форвард сборной Бразилии заработал наибольшее количество штрафных среди всех участников чемпионата мира-2018. На нигерийце Огенекаро Этебо хорваты сфолили восемь раз.

Самым нарушающим футболистом остается полузащитник сборной России Александр Головин, у него в пассиве семь фолов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, на которых чаще всего фолят на чемпионате мира

Игрок

Команда

Заработанные фолы

НЕЙМАР

Бразилия

10

Огенекаро ЭТЕБО

Нигерия

8

Люка ЭРНАНДЕЗ

Франция

6

Мохаммед АЛЬ-БУРАИК

Сауд.Аравия

6

Джефферсон ФАРФАН

Перу

5

Мбарк БУССУФА

Марокко

5

Робби КРУС

Австралия

5

Виктор МОУЗЕС

Австралия

5

 

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

 

Бразилия - Швейцария

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

К комментариям
0
Материалы других СМИ