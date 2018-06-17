Неймар заработал 10 штрафных

В матче против сборной Швейцарии (1:1) Неймар заставил соперников 10 раз нарушить правила. Форвард сборной Бразилии заработал наибольшее количество штрафных среди всех участников чемпионата мира-2018. На нигерийце Огенекаро Этебо хорваты сфолили восемь раз.

Самым нарушающим футболистом остается полузащитник сборной России Александр Головин, у него в пассиве семь фолов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, на которых чаще всего фолят на чемпионате мира

Игрок Команда Заработанные фолы НЕЙМАР Бразилия 10 Огенекаро ЭТЕБО Нигерия 8 Люка ЭРНАНДЕЗ Франция 6 Мохаммед АЛЬ-БУРАИК Сауд.Аравия 6 Джефферсон ФАРФАН Перу 5 Мбарк БУССУФА Марокко 5 Робби КРУС Австралия 5 Виктор МОУЗЕС Австралия 5

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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