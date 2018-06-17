Неймар заработал 10 штрафных

В матче против сборной Швейцарии (1:1) Неймар заставил соперников 10 раз нарушить правила. Форвард сборной Бразилии заработал наибольшее количество штрафных среди всех участников чемпионата мира-2018. На нигерийце Огенекаро Этебо хорваты сфолили восемь раз.
Самым нарушающим футболистом остается полузащитник сборной России Александр Головин, у него в пассиве семь фолов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, на которых чаще всего фолят на чемпионате мира
|
Игрок
|
Команда
|
Заработанные фолы
|
НЕЙМАР
|
Бразилия
|
10
|
Огенекаро ЭТЕБО
|
Нигерия
|
8
|
Люка ЭРНАНДЕЗ
|
Франция
|
6
|
Мохаммед АЛЬ-БУРАИК
|
Сауд.Аравия
|
6
|
Джефферсон ФАРФАН
|
Перу
|
5
|
Мбарк БУССУФА
|
Марокко
|
5
|
Робби КРУС
|
Австралия
|
5
|
Виктор МОУЗЕС
|
Австралия
|
5
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная России (футбол)
- Неймар Сантос
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Александр Головин