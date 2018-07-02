Неймар: "Я приехал в Россию побеждать"

Нападающий сборной Бразилии Неймар выразил надежду, что ему удастся прогрессировать по ходу чемпионата мира-2018. Сегодня бразильцы победили в 1/8 финала Мексику (2:0), Неймар забил гол и был признан лучшим игроком встречи.

- Я приехал сюда побеждать, - цитирует официальный сайт ФИФА Неймара. - Надеюсь, мне удастся постоянно прибавлять. Я знал, что нужно сделать несколько шагов к тому, чтобы вернуться к своему привычному темпу игры. Сейчас чувствую себя намного лучше. Я рад за всю команду и поздравляю всех игроков. Мы всегда прибавляем.

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