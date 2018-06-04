Неймар: "Я не буду лучше Роналдо, Пеле или Ромарио"

Нападающий сборной Бразилии Неймар отметил, что не обращает внимание на свое место в списке бомбардиров за всю историю команды. По количеству голов он догнал Ромарио (по 54 мяча) и уступает только Роналдо (62 гола) и Пеле (77 голов).

– Нет никакой гонки за звание лучшего бомбардира в истории Бразилии, – цитирует AFP Неймара. – Это просто цифры. Я уважаю всех этих великих игроков. Ромарио, Зико, Роналдо, Пеле и других. Я не хочу быть лучше, чем они. И я не буду лучше них. Это мои кумиры, они были до меня. У каждого своя история. Я просто очень рад, что забиваю голы.