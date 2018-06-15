Неймар: "Я - лучший игрок мира, потому что Роналду и Мессии с другой планеты"

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что он является лучшим футболистом в мире, не считая лидеров Португалии и Аргентины Криштиану Роналду и Лионеля Месси, соответственно.

- Есть два игрока, которые сейчас находятся выше других, - это Месси и Роналду, - приводит Goal слова Неймара. - При всей своей скромности могу сказать, что на данный момент я - лучший игрок в мире, потому что Криштиану и Лионель с другой планеты. На самом деле я не хочу быть лучшим футболистом в мире. Я хочу выиграть чемпионат мира. Этот трофей сделает меня, мою семью и страну очень счастливыми.

Напомним, сборная Бразилии на чемпионате мира выступит в группе Е, где сыграют с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, "Открытие Арена").