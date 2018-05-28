Неймар: "Я еще не на сто процентов готов. Но играть могу"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар отметил, что восстановился после травмы полностью и готов играть. При этом он подчеркнул, что его форма еще не стопроцентная.

– Я еще не готов на сто процентов, – цитирует AFP Неймара. – Это придет со временем. Немного боюсь делать некоторые движения, но у меня в запасе несколько дней. Играть я готов. Ничто не может меня остановить. Физически чувствую себя хорошо. Есть некоторое стеснение в движениях, но это не остановит меня. Я мечтаю сыграть на чемпионате мира.