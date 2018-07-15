"Неймар" в фан-зоне пострадал от мексиканского рестлера. Видео

В сети продолжают издеваться над нападающим сборной Бразилии Неймаром, который на чемпионате мира-2018 запомнился не только голами, но и большим числом симуляций. По некоторым подсчетам, на турнире в России он провел на газоне в общей сложности 14 минут.

В московской фан-зоне один из болельщиков, облаченный в футболку Неймара, устроил шуточный поединок с фанатом, облаченным в маску мексиканского рестлера. "Стычка" продолжалась недолго – "бразилец" стал кататься по земле под скандирования его имени. Наблюдавший за этим болельщик в футболке Луиса Суареса выступил в качестве судьи, показав обоим участникам "потасовки" по воображаемой желтой карточке.

Публикация от Kudaibergen (@kudaibergen_d_) 14 Июл 2018 в 1:29 PDT

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь