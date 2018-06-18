Неймар: "Швейцария не заслужила ничью"

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что Швейцария не заслужила ничью в матче чемпионата мира-2018​ (1:1). Также бразилец раскритиковал работу судей.

- Швейцария не заслужила этот результат, - заявил Неймар. - Но считаю, что и Бразилия должна прибавить. Этот матч дал понять, что чемпионат мира легким не будет.

- Что думаете о моменте с забитым Цубером голом? Был ли фол?

- Считаю, что был. Но это не мне решать. Наша задача – играть, а не заботиться о судействе. Если они свою работу сделать не могут, это их проблема. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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