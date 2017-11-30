Неймар: "Сборной Бразилии все равно, с кем играть на чемпионате мира-2018, мы никого не боимся"

Нападающий сборной Бразилии Неймар в преддверии жеребьевки чемпионата мира 2018 года отметил, что его команде нужно быть готовой играть с любым соперником на турнире. Он также добавил, что удача не поможет команде выиграть ЧМ.
– С какими командами вы бы не хотели сыграть на ЧМ-2018?
- Таких команд нет. Бразилии все равно, с кем играть, – приводит пресс-служба ФИФА слова Неймара. – Мы все время тренируемся, поэтому никого не боимся. Это чемпионат мира, и там собрались лучшие сборные. Это команды высокого класса, и они хорошо подготовлены. Нельзя делить соперников на слабых и сильных. Когда едешь на мировое первенство, нужно быть готовым играть с любой командой.
– Если вам в принципе неважно, с кем играть, насколько победа на ЧМ зависит от удачи?
- Почти не зависит. Не думаю, что удача может помочь команде добиться победы. Чемпионом становится тот, кто долго и упорно готовится к турниру и готов сыграть с любым соперником как на групповом этапе, так и в плей-офф.
Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=11/news=%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D
Бармалей3000
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