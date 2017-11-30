Неймар: "Сборной Бразилии все равно, с кем играть на чемпионате мира-2018, мы никого не боимся"

Нападающий сборной Бразилии Неймар в преддверии жеребьевки чемпионата мира 2018 года отметил, что его команде нужно быть готовой играть с любым соперником на турнире. Он также добавил, что удача не поможет команде выиграть ЧМ.

– С какими командами вы бы не хотели сыграть на ЧМ-2018?

- Таких команд нет. Бразилии все равно, с кем играть, – приводит пресс-служба ФИФА слова Неймара. – Мы все время тренируемся, поэтому никого не боимся. Это чемпионат мира, и там собрались лучшие сборные. Это команды высокого класса, и они хорошо подготовлены. Нельзя делить соперников на слабых и сильных. Когда едешь на мировое первенство, нужно быть готовым играть с любой командой.

– Если вам в принципе неважно, с кем играть, насколько победа на ЧМ зависит от удачи?

- Почти не зависит. Не думаю, что удача может помочь команде добиться победы. Чемпионом становится тот, кто долго и упорно готовится к турниру и готов сыграть с любым соперником как на групповом этапе, так и в плей-офф.

Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.