Неймар: "Сборная Бразилии способна достойно сыграть с любой командой чемпионата мира-2018"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар отметил, что пригласит друзей и родных для просмотра жеребьевки чемпионата мира-2018. Форвард также добавил, что бразильцы способны достойно сыграть с любой командой.

– Полагаю, сборная Бразилии способна достойно сыграть с любой командой, – цитирует пресс-служба ФИФА Неймара. – Как собираюсь смотреть жеребьевку? Сделаю попкорн в микроволновке, приглашу друзей, родных, и все вместе усядемся у телевизора.

Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.