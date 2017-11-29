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Неймар: "Сборная Бразилии способна достойно сыграть с любой командой чемпионата мира-2018"


Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар отметил, что пригласит друзей и родных для просмотра жеребьевки чемпионата мира-2018. Форвард также добавил, что бразильцы способны достойно сыграть с любой командой.

– Полагаю, сборная Бразилии способна достойно сыграть с любой командой, – цитирует пресс-служба ФИФА Неймара. – Как собираюсь смотреть жеребьевку? Сделаю попкорн в микроволновке, приглашу друзей, родных, и все вместе усядемся у телевизора.

Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.

Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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