Неймар с первых минут сыграет за сборную Бразилии в матче против Австрии

Тренерский штаб сборной Бразилии под руководством Тите объявил стартовый состав на товарищеский матч против Австрии. Эта встреча станет последней для пятикратных чемпионов мира в рамках подготовки к мировому первенству-2018.

Отметим, что в составе бразильцев с первых минут на поле выйдет Неймар. Для форварда "ПСЖ" эта игра станет первой в стартовом составе после травмы, полученной в конце февраля.

Полностью состав сборной Бразилии выглядит следующим образом:

Алиссон – Данилу, Тиагу Силва, Миранда, Марселу – Паулинью, Каземиру, Коутинью – Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

Запасные: Эдерсон, Кассиу, Маркиньюс, Тайсон, Фагнер, Дуглас Коста, Педру Жеромел, Филипе Луис, Фред, Роберту Фирмино.

Игра состоится сегодня, 10 июня, и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Австрия – Россия.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная Бразилии на турнире в России сыграет в группе E, где сыграет с Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").

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