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Неймар рыдает после матча Бразилия - Коста-Рика. Фото

Сегодня. Санкт-Петербург. Бразилия - Коста-Рика - 2:0. Эмоции НЕЙМАРА после финального свистка. Фото AFP
Сегодня. Санкт-Петербург. Бразилия - Коста-Рика - 2:0. Эмоции НЕЙМАРА после финального свистка. Фото AFP

Нападающий сборной Бразилии  Неймар расплакался после окончания матча группового этапа чемпионата мира Бразилия - Коста-Рика. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильской команды, а сам форвард отметился голом на 97-й минуте. 

Сборная Бразилии выступает в группе E. Ей предстоит сыграть против Сербии (27 июня, Москва, "Спартак").

Бразилия - Коста-Рика

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