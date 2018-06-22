Неймар рыдает после матча Бразилия - Коста-Рика. Фото

Сегодня. Санкт-Петербург. Бразилия - Коста-Рика - 2:0. Эмоции НЕЙМАРА после финального свистка. Фото AFP

Нападающий сборной Бразилии Неймар расплакался после окончания матча группового этапа чемпионата мира Бразилия - Коста-Рика. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильской команды, а сам форвард отметился голом на 97-й минуте.

Сборная Бразилии выступает в группе E. Ей предстоит сыграть против Сербии (27 июня, Москва, "Спартак").

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