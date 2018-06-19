Неймар прервал тренировку сборной Бразилии. У него травма?

Капитан сборной Бразилии Неймар досрочно завершил тренировку и покинул ее вместе с физиотерапевтом команды. Ранее форвард пропустил занятие после стартового матча группового турнира чемпионата мира-2018 со Швейцарией (1:1).

Неймар из-за травмы пропустил большую часть второй половины сезона-2017/18. В следующем матче Бразилия встретится с Коста-Рикой. Игра состоится 22 июня в Санкт-Петербурге.

Бразилия - Коста-Рика: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)