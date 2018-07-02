Неймар: "Поздравляю Очоа с отличным матчем"

Нападающий сборной Бразилии Неймар высоко отозвался о вратаре мексиканцев Гильермо Очоа. Бразильцы победили Мексику в 1/8 финала чемпионата мира-2018, Неймар открыл счет в игре и был признан лучшим игроком встречи.
- Он хороший вратарь. Все знают о его качествах. Поздравляю Очоа с отличным матчем, - цитирует официальный сайт ФИФА Неймара. - Я не сдаюсь. Я же из Бразилии. Этот гол был забит с помощью желания, которое проявлялось в игре и двигало нас вперед.
Дополнительная информация
https://ru.fifa.com/worldcup/matches/match/300331535/#match-liveblog