Неймар: "Поздравляю Очоа с отличным матчем"

Нападающий сборной Бразилии Неймар высоко отозвался о вратаре мексиканцев Гильермо Очоа. Бразильцы победили Мексику в 1/8 финала чемпионата мира-2018, Неймар открыл счет в игре и был признан лучшим игроком встречи.

- Он хороший вратарь. Все знают о его качествах. Поздравляю Очоа с отличным матчем, - цитирует официальный сайт ФИФА Неймара. - Я не сдаюсь. Я же из Бразилии. Этот гол был забит с помощью желания, которое проявлялось в игре и двигало нас вперед.

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